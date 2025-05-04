Kadın Futbol Süper Ligi’nde Şampiyon ABB FOMGET

ABB FOMGET ŞAMPİYON OLDU

Kadın Futbol Süper Ligi’nin 26’ncı ve son haftasında, ev sahibi olan ABB FOMGET, Galatasaray’ı 4-2 yenerek 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Maçta ABB FOMGET’i öne geçiren goller, Abideen Suliat (33), Oriana Altuve (37), Abi Kim (40) ve Milica Mijatovic (56) tarafından atıldı. Galatasaray ise karşılaşmadaki gollerini, 43’üncü dakikada Ina Kristoffersen ile 52’nci dakikada Oluwatosin Blessing Demehin aracılığıyla kaydetti.

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA YER ALDI

ABB FOMGET’in ligdeki en yakın rakibi olan Fenerbahçe Petrol Ofisi, ALG Spor ile 1-1 berabere kalarak son haftayı geçirdi. Son haftaya aynı puanla girdiği FOMGET’in 2 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, Kadın Futbol Süper Ligi’ni 68 puanla 2’nci sırada tamamlamış oldu.