Kadın Futbol Süper Ligi’nde Şampiyon ABB Fomget

KADIN FUTBOL SÜPER LİGİNDE ŞAMPİYON ABB FOMGET

Kadın Futbol Süper Ligi’nin 26’ncı ve final haftasında ABB FOMGET, evinde karşılaştığı Galatasaray’ı 4-2 mağlup ederek 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak kapatmış oldu. ABB FOMGET, bu maçta gollerini Abideen Suliat (33), Oriana Altuve (37), Abi Kim (40) ve Milica Mijatovic (56) ile kaydetti. Galatasaray ise maçta 43’üncü dakikada Ina Kristoffersen ve 52’nci dakikada Oluwatosin Blessing Demehin’in golleriyle karşılık verdi.

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Öte yandan ABB FOMGET’in ligdeki rakibi olan Fenerbahçe Petrol Ofisi, ALG Spor ile 1-1 berabere kalarak son haftaya aynı puanla girdiği FOMGET’in 2 puan gerisinde kaldı. Sonuç olarak sarı-lacivertliler, Kadın Futbol Süper Ligi’ni 68 puanla 2’nci sırada tamamladı.