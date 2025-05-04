Spor

Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu ABB Fomget

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ABB FOMGET ŞAMPİYONLUK HEYECANINI YAŞADI

Kadın Futbol Süper Ligi’nin 26’ncı ve son haftasında, evinde Galatasaray’ı 4-2 mağlup eden ABB FOMGET, 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlıyor. ABB FOMGET’in gollerini sırasıyla Abideen Suliat (33), Oriana Altuve (37), Abi Kim (40) ve Milica Mijatovic (56) kaydediyor. Galatasaray’ın golleriyse Ina Kristoffersen’in 43’üncü dakikada ve Oluwatosin Blessing Demehin’in 52’nci dakikada attığı gollerle geliyor.

FENERBAHÇE İKİNCİLİKLE YETİNİYOR

Öte yandan, ABB FOMGET ile kıyasıya mücadele eden Fenerbahçe Petrol Ofisi, son hafta mücadelesinde ALG Spor ile 1-1 berabere kalıyor. Sarı-lacivertliler, son haftaya girdiği aynı puanla FOMGET’in 2 puan gerisinde kalıyor ve Kadın Futbol Süper Ligi’ni 68 puanla ikinci sırada tamamlıyor.

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