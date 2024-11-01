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Spor

“Kadın Futboluna UEFA’dan 1 Milyar Yatırım”

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KADIN FUTBOLUNA YAPILACAK YATIRIM

Kadın futbolunun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla UEFA, 2024-2030 yılları arasında 1 milyar Euro’luk bir yatırım gerçekleştirecek. 6 yıllık stratejik planını “Durdurulamaz” başlığıyla tanıtan UEFA, kadın futbolunu 2030 yılına kadar eşsiz seviyelere ulaştırmayı hedefliyor. Yeni rekabet sistemi ve formatının üzerinde çalışarak, 2025 UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası’nın yanı sıra güncellenmiş bir UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi planlanıyor. Gelecek sezondan itibaren kulüp bazında ikinci büyük bir kupa organizasyonu da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA’nın yeni strateji çerçevesinde tam destek veriyor. UEFA, futbolu geniş kitlelere ulaştırarak oyuncular, antrenörler ve hakemler için yeni olanaklar yaratmayı hedefliyor. Böylelikle futbol, her Avrupa ülkesinde en çok icra edilen takım sporu haline gelmeyi amaçlıyor. Şu an kadın futbolunda 6 tam profesyonel lig bulunuyor ve kıta genelinde 5 bin kadın sporcu, lisanslı olarak futbol oynuyor. UEFA, bu planıyla profesyonel lig ve sporcu sayısını daha da artırmayı planlıyor.

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