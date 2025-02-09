Kadın İstihdamına 20 Bin TL Hibe Desteği

KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLEYEN PROJE DEVAM EDİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up II) çerçevesinde başvuruların sürdüğünü açıkladı. Bu projeden 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın çalışan yararlanacak. Projenin ana hedeflerinden biri, kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmek ve kayıt dışı istihdamın azalmasını sağlamaktır. Kadın işverenler, istihdam edecekleri ek kadın çalışanlar için devlet desteği alacak. Bu sayede kadın istihdamı teşvik edilecek.

Bakan Işıkhan, proje kapsamında her bir katılımcıya aylık olarak 20 bin 745 TL destek sağlanacağını ifade etti. Toplamda 10 milyon euro (yaklaşık 372 milyon TL) bütçeye sahip olan bu teşvik programı, kadın girişimciliği ve kadın iş gücünü desteklemek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Projenin İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun’da faaliyet gösteren kadın işverenleri kapsadığı duyuruldu. Bu illerdeki kadın girişimcilerin projeye başvuru yapabileceği vurgulandı.

Türkiye’de kadın istihdamının artırılması ve kadınların iş gücüne katılımının teşvik edilmesi, ekonomik büyümenin önemli bir parçası olarak görülüyor. Kayıtlı istihdamın artırılması ve kadın çalışan sayısının yükseltilmesi, kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakanlık, bu tür teşviklerle kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasını sağlamayı hedefliyor.

Kadın girişimcilerin projeye başvurularının devam ettiği belirtilirken, özellikle belirlenen illerde faaliyette bulunan kadın girişimcilerin bir an önce katılım göstermesi öneriliyor. Kadın istihdamına yönelik bu tür teşviklerin gelecekte farklı sektörlerde ve daha kapsamlı bir şekilde uygulanması bekleniyor.