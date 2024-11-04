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“Kadın Penceresinden Helikopteri Gördü”

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HELİKOPTER GÖRÜNTÜLERİ ŞAŞIRTTI

İstanbul Başakşehir’de elektrik tellerine bakım yapan bir helikopter, geçmişteki gizemli görüntüler gibi bir duruma sebep oldu. Helikopterin, aynı yükseklikteki bir dairenin penceresinden görüldüğü anlar, kadının şokunu artırdı.

CEPHONDAKİ ANLAR PAYLAŞILDI

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde, özel bir şirkete ait helikopter, elektrik direkleri ve tellerine bakım yapmak amacıyla uçuş gerçekleştirdiği sırada, dairesinin camından helikopteri gören bir kadın, o anları kaydetti. Elektrik tellerinin yüksekliğiyle neredeyse aynı seviyede olan helikopterin sesi, kadının odaya yaklaşmasını sağladı ve aynı zamanda ilginç görüntüler cep telefonu kamerasıyla belirlendi.

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