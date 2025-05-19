Kadına Korku Yaşatan Saldırı Ortaya Çıktı

SALDIRILARIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Boşanma aşamasındaki bir kadını dehşet dolu anlar yaşatan saldırıların arka planı gün yüzüne çıktı. İstanbul’un Kağıthane ilçesinde kuyumculuk yapan kadın, son üç ay içinde silahlı saldırıya üç kez uğradı. Maskeli saldırganlar, otomatik silahlarla iş yerini hedef alarak korku saldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

POLİS GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİ

Polis, yaşanan saldırının güvenlik kameralarındaki görüntülerini inceleyerek olayın detaylarını ortaya çıkardı. Yapılan geriye dönük incelemelerde motosikletli iki şüphelinin bir noktada motosikletten indikleri ve olay yerine yürüyerek geldikleri belirlendi. Olay anında bir şüphelinin gözcülük yaptığı tespit edildi. Devam eden araştırmalarda, motosikleti süren şüphelinin Şiyar Ege Ö. (16), olayı gerçekleştiren diğer şüphelinin Gürkan S. (18) olduğu, motosikleti olayda kullanılmak üzere şüphelilere teslim eden kişinin ise Kayra Y. (18) olduğu öğrenildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kayra Y.’nin evine operasyon gerçekleştirerek üç şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramalarda uzun namlulu otomatik silah, 5 adet fişek, saldırıda kullanılan maske ve kıyafetler ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheli, elde edilen delillerle birlikte emniyete götürüldü.