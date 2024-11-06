More
Ekonomi

“Kadınların Doğum Sonrası İzin Süresi”

kadinlarin-dogum-sonrasi-izin-suresi

DOĞUM ARTIRMA POLİTİKALARI ÜZERİNDEKİ ÖNERİLER

Türkiye’de doğum artış hızını artırmak için zaman zaman farklı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları çeşitli önerilerde bulunuyor. Son günlerde en çok dikkat çeken konulardan biri ise kadınların doğum sonrası izin sürelerinin 24 haftaya çıkarılması oldu. Bu önerinin yanı sıra, doğum sonrası izninin uzatılması durumunda gelir vergisi kesintisi ve kreş yardımı gibi desteklerin de sağlanması gündemde.

ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ VE YENİ ADIMLAR

SGK uzmanı Dilek Ete, doğum sonrası iznin uzatılmasının kadınların çalışma hayatına olan etkilerini ve atılması gereken adımları değerlendiriyor. Kadınların iş yaşamında daha etkin bir yer alabilmesi için yapılması gerekenler, doğum izninin uzatılması ile birlikte kreş ve benzeri sosyal desteklerin sağlanması ile doğrudan ilişkilidir. Bu tür adımlar, ailelerin çocuk bakımına destek vererek, doğum oranlarını artırmaya katkı sağlayabiliyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Bakan Kacır İTÜ Projeleriyle Bir Araya Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlerin Türkiye Yüzyılı'nı inşasında önemli rol oynadığını vurguladı ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde proje ekipleriyle buluştu.
Ekonomi

Yeni İTÜ Binasının Açılışı Gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İTÜ ile buluşarak gençlerin Türkiye Yüzyılı'nı inşasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.


Fatal error: Uncaught TypeError: fclose(): Argument #1 ($stream) must be of type resource, false given in /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php:2381 Stack trace: #0 /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php(2381): fclose(false) #1 /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php(2141): wp_cache_get_ob('<!doctype html ...') #2 [internal function]: wp_cache_ob_callback('<!doctype html ...', 9) #3 /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-includes/functions.php(5427): ob_end_flush() #4 /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-includes/class-wp-hook.php(324): wp_ob_end_flush_all('') #5 /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-includes/class-wp-hook.php(348): WP_Hook->apply_filters('', Array) #6 /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action(Array) #7 /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-includes/load.php(1280): do_action('shutdown') #8 [internal function]: shutdown_action_hook() #9 {main} thrown in /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 2381