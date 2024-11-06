“Kadınların Doğum Sonrası İzin Süresi”

DOĞUM ARTIRMA POLİTİKALARI ÜZERİNDEKİ ÖNERİLER

Türkiye’de doğum artış hızını artırmak için zaman zaman farklı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları çeşitli önerilerde bulunuyor. Son günlerde en çok dikkat çeken konulardan biri ise kadınların doğum sonrası izin sürelerinin 24 haftaya çıkarılması oldu. Bu önerinin yanı sıra, doğum sonrası izninin uzatılması durumunda gelir vergisi kesintisi ve kreş yardımı gibi desteklerin de sağlanması gündemde.

ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ VE YENİ ADIMLAR

SGK uzmanı Dilek Ete, doğum sonrası iznin uzatılmasının kadınların çalışma hayatına olan etkilerini ve atılması gereken adımları değerlendiriyor. Kadınların iş yaşamında daha etkin bir yer alabilmesi için yapılması gerekenler, doğum izninin uzatılması ile birlikte kreş ve benzeri sosyal desteklerin sağlanması ile doğrudan ilişkilidir. Bu tür adımlar, ailelerin çocuk bakımına destek vererek, doğum oranlarını artırmaya katkı sağlayabiliyor.