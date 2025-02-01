Kadınların Hayatındaki Dönüşüm Hikayeleri

MELODRAMATİK DÖNÜŞÜM

Başlangıçları, kaybedişleri, kadın-erkek ilişkilerini, arkadaşlıkları ve aile yapısını kimi zaman bir evin odalarında, kimi zaman da şehirli kadınların aydınlık ruhlarında işlerken, edebi dünyasına damga vuran Melisa Kesmez (44), yeni eseri ‘Çiçeklenmeler’le dikkatleri üzerine çekiyor. Kitap, alışkanlıkları ve rutinleri içerisine hapsolmuş bir kadının kocasının ölümünün ardından yaşadığı dönüşüm sürecine odaklanıyor. Hikâye, okurları değişimin kaçınılmaz zorlukları ve saklı kalmış güzellikleri keşfetmeye teşvik ediyor.

YAZMA KARARINI ETKİLEYEN UNSURLAR

Bu kitabı yazma kararı, Kesmez’in kafasında şekillenmeye başladığında ilk olarak Türkan karakterinin belirmesiyle ortaya çıkıyor. Yazar, “Türkan galiba orta yaşa doğru giden birisi ama kendini ihtiyar sanıyor. Her şeyin bittiğini düşündüğü bir yerde,” diyerek karakterinin ruh halini ifade ediyor. Dönüşüm süreci, başına gelen beklenmedik bir olayla başlıyor ve Türkan, kendisini “sudan çıkmış balık gibi hayatın ortasında” buluyor. İçsel bir çağrı ile yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.