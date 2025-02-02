Kadınların Konut Alımı Rekor Kırdı

KONUT SATIŞLARINDA KADINLARIN ROLÜ ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ait konut satış verilerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde tapu devri yapılan konut sayısı, geçen yıla göre yüzde 20.6 artışla 1 milyon 478 bin 25’e ulaştı. Mars Gayrimenkul Kurucusu ve CEO’su Hakan Bucak, 2024 yılının Türk gayrimenkul tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor. “2024 yılında, alımı kadınlar tarafından gerçekleştirilen konut sayısı 517 bin 528 oldu. Bu, bugüne kadar kadınların bir yılda en fazla yaptığı konut alımına işaret ediyor. Toplam satışa oransal bakıldığında ise Türkiye’de el değiştiren her 100 konuttan 35’inin kadınlar tarafından alındığını görüyoruz. Böylece, kadınların konut alım oranı Türkiye tarihinde ilk kez yüzde 35 seviyesine yükseldi” diyor.

KADINLARIN KONUT ALIM ORANLARI İL İL DEĞİŞİYOR

Kadınların konut alım oranının en yüksek olduğu illerin başında Kırklareli geliyor. Bucak, “Kırklareli yüzde 42.3 ile birinci sırada. Onu sırasıyla yüzde 42.2 ile Çanakkale ve yüzde 42 ile Balıkesir takip ediyor. Kadın konut alım oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 22.6 ile Muş, yüzde 23.2 ile Ağrı ve yüzde 23.4 ile Ardahan” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

KADINLARIN GAYRİMENKULDEKİ ETKİSİ ARTIYOR

Son yıllarda kadınların gayrimenkul sektöründeki etkisinin giderek güçlendiğini ve konut alımında belirleyici olduğunu vurgulayan Bucak, kadınların gayrimenkule yönelik güven ve inancının erkeklerden daha yüksek olduğunu belirtiyor. Yüksek enflasyon dönemlerinde yatırım tercihlerini dikkatli bir şekilde belirlemenin önemli olduğuna dikkat çeken Bucak, bu süreçte kadınların finansal stratejiler geliştirme konusunda daha proaktif davrandığını ifade ediyor.