Kadir Gecesi’nde Okunacak Sure ve Dualar

KADIR GECESİ’NDE OKUNACAK SURELER

Kadir Gecesi’ne dair hangi surelerin okunması gerektiği, bu değerli akşamı en anlamlı şekilde değerlendirmek isteyen Müslümanların sıklıkla araştırdığı bir konu. Ramazan ayının en ulvi olan bu gecesi, “bin aydan daha hayırlı” olarak tanımlanıyor. Kadir Gecesi sırasında, hangi sure ve duaların okunması gerektiği merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi’nde Kur’an’da hangi sureler okunuyor?

KADIR GECESİ’NE DİKKAT ÇEKEN HUSUSLAR

Ramazan-ı Şerif’in en değerli zamanı Kadir Gecesi’dir. Allah Teâla, Kadir suresinde Kur’an-ı Kerim’in bu özel gecede indirildiğini ve Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu ifade ediyor. (Kadir Suresi 1-5) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu gece hakkında: “Kadir gecesini, fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatle geçiren kimsenin -kul hakkı hariç- geçmiş günahları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175) demektedir. Başka bir hadiste şöyle buyruluyor: “Ramazan’da Allah’ın öyle bir gecesi vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Kim o gecenin hayrından mahrum kalırsa, gerçekten büyük bir kazançtan mahrum kalmış olur.” (Nesâî, Sıyâm, 5; Ahmed, II, 230, 385, 425) Bu gecede yapılan ibadetlerin ve duaların önemi, 80 yıldan daha fazladır.

DUALARIN ÖNCELİĞİ

Kadir Gecesi’nde yerine getirilmesi gereken en önemli ibadetlerden biri dua etmektir. Nitekim Hz. Âişe (r.a.), Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e: “–Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuştur. Peygamberimiz ise bu durumda şöyle dua edilmesini önermektedir: “Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa’fu annî.” Anlamı ise: “Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!” (Tirmizî, Daavât 84; ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)