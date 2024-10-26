Kadir İnanır Çok Yakında Taburcu Olacak

SAĞLIK DURUMUNDA GELİŞMELER
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ SINEMA SANATÇILARINDAN KADİR İNANIR, 24 MART’TA EVİNDE BEYİN DAMARINA PITHI ATMASI SEBEBİYLE ACİL OLARAK ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE KALDIRILDI. TEDAVİSİ İYİYE GİDEN SANATÇI, 4 AYLIK YOĞUN BAKIM SÜRECİNİN SONUNDA ÖNCE NORMAL ODAYA ALINDI, ARDINDAN TABURCU OLDU. ANCAK TEMMUZ AYINDA AKCİĞERİNDE OLUŞAN ENFEKSİYON NEDENİYLE BU SEFER KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.
SİNEMAYA DÖNMEYİ BEKLİYOR
FİZİK TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDEN 75 YAŞINDAKİ SANATÇININ SAĞLIĞIYLA İLGİLİ SEVİNDİRİCİ HABERİ, UZUN SÜREDİR BİRLİKTE OLDUĞU JÜLİDE KURAL VERDİ. TEDAVİ SÜRECİNİN HER GÜN İYİYE GİTTİĞİNİ İFADE EDEN KURAL, İNANIR’IN YAKINDA TABURCU OLACAĞINI DUYURDU.