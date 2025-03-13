Kadir İnanır’ın Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

SAĞLIK DURUMUNDAKİ GELİŞMELER

Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır, mart ayındaki beynine pıhtı atması nedeniyle yaşadığı zor süreçten sonra sevindirici bir haber aldı. Acil cerrahi müdahale ve yoğun bakım sürecinin ardından fizik tedaviye devam eden usta sanatçının son durumu, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş’ın hastane ziyaretiyle gün yüzüne çıktı.

ALPER TAŞ’IN ZİYARETİ VE DUYGULU PAYLAŞIMI

Alper Taş, Kadir İnanır’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti ve bu anı X hesabında paylaştı. Taş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Sevgili Kadir İnanır abimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışması ile her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor.” Bu gelişme, İnanır’ın hayranları için umut verici bir mesaj taşıdı.

KADİR İNANIR’IN GEÇİRDİĞİ SÜREÇ

Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde Beykoz’daki evinde aniden rahatsızlandı ve bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Yapılan testler sonucunda, sanatçının beyin damarına pıhtı atıldığı tespit edildi ve acil olarak operasyona alındı. Yoğun bakımda bir süre tedavi gören İnanır, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarıldı ve sağlık durumunun düzelmesiyle 4 Nisan’da taburcu oldu. Taburculuğun ardından fizik tedavi sürecine başlayan İnanır’ın iyileşme süreci, sevenleri tarafından dikkatle takip ediliyor.