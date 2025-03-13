Kadir İnanır’ın Sağlık Durumu Sevindirici Gelişme Gösterdi

SAĞLIK DURUMUNDA SEVİNDİRİCİ GELİŞME

Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır, bu yıl mart ayında beyin damarına pıhtı atması sonucu zorlu bir süreç geçirdi. Acil müdahale ve yoğun bakım sürecinin ardından, fizik tedavi programına devam eden ustanın son durumuna ilişkin sevindirici bir haber geldi. SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş’ın hastane ziyareti sayesinde İnanır’ın durumu hakkında daha fazla bilgi edinildi.

GÜNLER GEÇTİKÇE İYİLEŞİYOR

Alper Taş, Kadir İnanır’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti ve bu anı X hesabından paylaştı. Taş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sevgili Kadir İnanır abimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışması ile her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor.” Bu mesaj, İnanır’ın hayranları için umut verici bir gelişme oldu.

KRİTİK BİR SAĞLIK SORUNU YAŞADI

Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te Beykoz’daki evinde aniden rahatsızlanarak bilincini kaybetmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan muayenelerde, sanatçının beyin damarında pıhtı oluştuğu tespit edildi ve hemen operasyon gerçekleştirildi. Yoğun bakım sürecinin ardından, İnanır 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkıp, sağlık durumundaki iyileşme ile 4 Nisan’da taburcu oldu. Taburculuk sonrası fizik tedavi sürecine geçen İnanır’ın iyileşme süreci, hayranları tarafından dikkatle izleniyor.