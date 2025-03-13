Kadir İnanır’ın Sağlık Durumu Sevindiriyor

SAĞLIK DURUMUNDA SEVİNDİRİCİ GELİŞME

Yeşilçam’ın efsanevi ismi Kadir İnanır, geçtiğimiz mart ayında beynine pıhtı atması nedeniyle geçtiği zor süreçte sevindirici bir gelişmeyle karşılaştı. Acil müdahale ve yoğun bakım tedavisinin ardından fizik tedavi sürecini sürdüren usta sanatçının son durumu, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş’ın hastane ziyaretiyle gün yüzüne çıktı.

HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR

Alper Taş, Kadir İnanır’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti ve X hesabında usta oyuncu ile birlikte çekilen bir fotoğraf paylaştı. Taş, paylaşımında “Sevgili Kadir İnanır abimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışması ile her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor.” ifadelerini kullandı. Bu mesaj, İnanır’ın hayranlarına umut ışığı oldu.

HASTALIK SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde Beykoz’daki evinde aniden rahatsızlanarak bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontroller başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve sanatçının beyin damarında pıhtı oluştuğu tespit edildi. Bu durum acil bir operasyon gerektirdi. Yoğun bakımda tedavi gören İnanır, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkmayı başardı ve sağlık durumunun düzelmesiyle 4 Nisan’da taburcu edildi. Taburculuğun ardından fizik tedavi sürecine geçen İnanır’ın iyileşme süreci, hayranları tarafından yakından takip ediliyor.