Kafasına Scooter Düşen 15 Yaşındaki Çocuk

ANTALYA’DA TRAJEDİ YAŞANDI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi, deniz keyfi için Konyaaltı’na giden 15 yaşındaki Emirhan isimli çocuk, arkadaşıyla birlikte eve dönmek üzere varyantın yan kısmındaki eski merdivenlerden yukarı çıkmaya başladı. İki arkadaş, dik merdivenlerin ortasında durarak sahili izlemeye başladı. Bu sırada Emirhan’ın başına, varyantın üst kısmından kimliği belirsiz kişi veya kişilerce atılan kiralık scooter düştü. Genç, acı içinde yere yığılırken çevrede bulunan vatandaşlar hemen yardıma koştu.

POLİS VE ACİL YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle birlikte, olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, Emirhan’ı bulunduğu yerden sedyeyle alarak ambulansa taşıdı. İlk tedavisinin ardından gencin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olay anına tanıklık eden Veli Tokalar isimli genç, “İki arkadaş burada oturuyordu. Yaklaşık 10-15 metre yukardan bir scooter Emirhan isimli çocuğun başına düştü” ifadelerini kullandı. Tokalar, Emirhan’ın başında “3-4 santimetre yarılma” olduğunu belirterek, “Kendisine ilk müdahaleyi vatandaşlarla birlikte yaptık. Sağlık ekiplerine haber verdik, ambulans gelene kadar şuurunu açık tutmaya çalıştık” dedi. Ayrıca Tokalar, daha önce de benzer olayların yaşandığını ve “buraya bir önlem alınabileceğini” vurguladı.