Kağıthane’de Hatalı Park Tartışması Kavgaya Dönüştü

kagithane-de-hatali-park-tartismasi-kavgaya-donustu

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, hatalı bir şekilde park edilen bir araç sebebiyle yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.

KORNA ÇALINCA ORTALIK KARIŞTI

İddialara göre, bir sürücü, sokağa girdiği esnada hafif ticari bir aracın yanlış park edildiğini gördü. Araç sahibinin gelmesi için kornaya basan sürücü, yaklaşık 15 dakika boyunca bu eylemine devam etti. Bina sakinlerinin bu durumdan rahatsız olması üzerine sürücü ile sakinler arasında bir tartışma başladı.

KÜFÜR EDİNCE TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Tartışmanın uzaması üzerine sürücünün bina sakinlerine hakaret ettiğine dair iddialar ortaya atıldı. Bunun akabinde, sokağa inen bazı vatandaşlar sürücüye tekme ve yumruklar ile saldırıda bulundu. Sürücünün başının, hatalı park edilen aracın camına vurulması anları da kameralar tarafından görüntülendi. Saldırıya uğrayan sürücünün babası ve arkadaşları olay yerine intikal edince kavga daha da şiddetlendi. Taraflar, çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle ayrılmak zorunda kaldı. Yaşanan olaylar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

