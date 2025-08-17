Kağıthane’de İki Silahlı Saldırı Gerçekleşti. 14 Yaşındaki Çocuklar Yakalandı. Uyuşturucuların Piyasa Değeri 3 Milyon. Kocası Tetikçi Tutmuş, Hapsine Karar Verildi

KAĞITHANE’DE İKİNCİ SİLAHLI SALDIRI

Kağıthane’de bir gün içerisinde gerçekleşen iki ayrı silahlı saldırı, bölge halkında büyük bir korku yarattı. İlk saldırı, Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kasklı bir şüpheli, kuyumcuya ateş ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Ertesi gün, kuyumcunun önüne yürüyerek giden bir kişi, o sırada motosiklete binen iş yeri sahibi Duygu G. ve B.K. isimli kadına ateş açtı. Bu saldırıda B.K. yaralanırken, Duygu G. saldırıdan sağ kurtuldu.

14 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Saldırılarla ilgili yoğun bir çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geriye ve ileriye dönük güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi. Yürütülen saha çalışmalarında şüphelilerin kaldıkları ev belirlendi. Polis ekipleri, eve düzenledikleri operasyon sonucunda M.K. (14) ve A.D. (14) isimli iki çocuğu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürülmesinin ardından, evde yapılan aramalarda bin 195 gram marihuanna, 560 gram toz kokain, 3 adet hassas terazi, ruhsatsız bir tabanca, şarjörler ve fişekler ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu öğrenildi. Şüphelilere, “Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma”, “Mala zarar verme” ve “Kasten yaralama” suçlarıyla adli işlem başlatıldı. 14 yaşındaki bu şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsine alındı.

KUYUMCUYA YAPILAN SALDIRILARIN ARKA PLANI

Diğer yandan, saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının geçtiğimiz aylarda 3 defa daha kurşunlandığı ve bu saldırıyı gerçekleştiren 8 şüphelinin tutuklandığı bilgisi ortaya çıktı. Saldırıların, kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi Özkan G. tarafından bir tetikçi ile yaptırıldığı öğrenildi. Saldırı talimatını veren eşin yurt dışında olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİNE GÖRE TEKLİFLERİ

Şüphelilerin işlemleri sırasında verdiği ifadelere göre, Özkan G.’nin kendilerine; “Evinizi beyaz eşya alarak dizeceğim, sizi yurt dışına çıkaracağım.” şeklinde konuştuğu öğrenildi. Kuyumcunun iş yerinin kepenginin birçok kurşun isabet etmesi dikkatleri çekti.