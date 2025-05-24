Dünya

Kahraman Köpek Killian Hayatını Kaybetti

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KİLLİAN’IN KAYBI

İsveç Acil Durum Ajansı’nın bir parçası olan itfaiyeci Kiril Hristov, sosyal medya üzerinden duygusal bir açıklama yaptı. Hristov, “Sevgili hizmet köpeğim Killian’ın öldüğünü inanılmaz derecede hüzünlü bir yürekle yazıyorum. O sadece meslektaşım değildi, ruhumdu, gölgemdi ve en iyi arkadaşımdı.” sözleriyle kaybını dile getirdi. Killian, 2023’te Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş depreminde enkaz altından 18 kişiyi kurtarmasıyla dikkat çekmişti.

BÜYÜKELÇİNİN ÜZÜNTÜSÜ

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, bu acı haberin kendisini derinden üzdüğünü belirtti. Killian’ın Türkiye’de 18 kişiyi kurtardığını hatırlatırken, “Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunan İsveç Acil Durum Ajansına bağlı Killian’ın da bulunduğu ekibe bir resepsiyon vermiştik. Fotoğrafı ofisimde duruyor, haberi alınca çok üzüldüm.” ifadelerini kullandı.

İTFAİYECİ HİSTOROV’UN GÜNEŞİ

Büyükelçi Tezel, Killian’ın da bulunduğu itfaiye ekibini geçtiğimiz yıl ziyaret ettiğini ve 8 ay önce aynı ekibin tatbikatına katıldığını söyledi. Arama kurtarma ekibiyle Türkiye’de görev alan Kiril Hristov, Kahramanmaraş’ta 4 gün boyunca Killian’ın göçük altında 18 canlı tespit etmesinin ardından İsveç’te kahraman olarak ilan edildiğini belirtti. Bu olay, Türk ve İsveç ekiplerinin ortak kurtarma çabalarının sembolü haline geldi.

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