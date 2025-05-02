Kahramanmaraş’a Ceviz Boyutunda Dolu Yağdı

SAĞANAK YAĞMUR VE DOLU ETKİSİ

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağmur, şehir merkezinde kısa bir süre devam etti. Ancak, Ahır Dağındaki Bertiz bölgesinde dolu yağışı yaşandı.

VATANDAŞLARIN ŞAŞKINALIĞI

Bertiz bölgesindeki mahallelerde aniden başlayan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı ve ne olduğunu anlamakta zorluk yaşadılar. Özellikle bölgenin önemli geçim kaynakları olan ceviz ve üzüm ağaçlarında ciddi zararlar oluştuğu ifade ediliyor.

CİDDİ HASAR VE BİLGİLER

Olgunlaşma döneminde olan meyvelerin çoğu yere düştü ve ağaçların dallarında kırılmalar meydana geldi. Dolu yağışının ardından bölgede kaydedilen görüntüler de dikkat çekti.

KAMERALARA YANSIMALAR

Ceviz büyüklüğünde dolu tanelerinin görselleri, video ve fotoğraf karelerine yansıdı.

OLAYI ANLATAN VATANDAŞLAR

Afşin ilçesi Çobanbeyli Mahallesi’nde yaşayan 82 yaşındaki Hanif Ayar, “Bu yaşıma kadar böyle dolu görmedim. Mayıs ayının ikisinde böyle bir dolu ve fırtına görmedik.” dedi. Çiftçi ve üretici Mehmet Köşker de “Bugün öğle saatlerinde başlayan yağış Bertiz’de etkili oldu. Meyve ağaçlarımız kalmadı, hepsini dolu vurdu. Yağış 2 saat sürdü ve ardından dolu yağdı. Sel sonrası yollarımız kullanılamaz hale geldi.” şeklinde konuştu.