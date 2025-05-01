Kahramanmaraş’ta Araç Anne-Kızına Çarptı

TRAFİK KAZASI OLAYI

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi 5 Nisan Mahallesi Köle Hafız Bulvarı’nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, anne Elife Odunkesen ile kızı A.O. karşıya geçmek istedi. Bu esnada A.Y. idaresindeki Fiat marka otomobil, anne ve kızına çarptı.

ACIK BİR KAYIP

Çarpmanın etkisiyle anne ağır yaralanırken, kızının da ayağı kırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye taşıdı. Maalesef, kazada ağır yaralanan anne Elife Odunkesen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.