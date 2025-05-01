Gündem

Kahramanmaraş’ta Araç Anne-Kızına Çarptı

kahramanmaras-ta-arac-anne-kizina-carpti

TRAFİK KAZASI OLAYI

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi 5 Nisan Mahallesi Köle Hafız Bulvarı’nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, anne Elife Odunkesen ile kızı A.O. karşıya geçmek istedi. Bu esnada A.Y. idaresindeki Fiat marka otomobil, anne ve kızına çarptı.

ACIK BİR KAYIP

Çarpmanın etkisiyle anne ağır yaralanırken, kızının da ayağı kırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye taşıdı. Maalesef, kazada ağır yaralanan anne Elife Odunkesen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

ÖNEMLİ

Gündem

“Arda Güler’e Jobe Bellingham Şoku!”

Arda Güler, Real Madrid’de Jobe Bellingham’ın gelişiyle artan rekabete dikkat çekti. Ancelotti’nin gidişi ve Xabi Alonso’nun gelişine dair spekülasyonlar gündemde.
Gündem

H.Ç, Uyuşturucu İle Yakalandı! Gözaltında

Kayseri'de cezaevinden izinli çıkan bir hükümlü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şahısın üzerinde uyuşturucu bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.