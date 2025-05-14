Kahramanmaraş’ta Minibüs Otomobille Çarpıştı

KAZA ANINI SIRDAŞLAR İZLEDİ

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde sabah saatlerinde Şazibey Mahallesi Biriketçiler Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, elektrik dağıtım şirketinde görevli işçileri taşıyan 46 S 0679 plakalı minibüs, T.E. yönetimindeki 46 H 0681 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpma sonucu minibüs yola devrilirken, olay yerinde ciddi bir panik yaşandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrasında, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan toplam 12 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevresindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili yetkililerin inceleme başlattığı bildirildi.