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Kahramanmaraş’ta Trafikte Tehlikeli Kavga Çıktı

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TEHLİKELİ TARTIŞMA BAŞLADI

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Hürriyet Mahallesi’nde, iftar saati yaklaşırken iki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma hızla ciddi bir duruma dönüştü.

ÇATIŞMA YANLIŞLIKLA ATEŞ ALABİLİRDİ

Öfkeli sürücülerden biri, aniden bagajını açarak bir şeyler aramaya yönelirken, diğeri belinden çıkardığı silahı ile tehditler savurmaya başladı. Gerilim giderek artarken, bagajında bulunan kesici aletle kendini savunmaya hazırlanan sürücü, silah taşıyan kişiye karşılık vermeye hazır duruma geçti. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesi ile olay daha fazla büyümeden sona erdi. Bu korkutucu olay, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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