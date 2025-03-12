Kahve Fiyatları Yüzde 10 Düştü

Kahve fiyatlarındaki düşüş

Kahvenin libre fiyatı, uluslararası piyasalarda 4,30 dolar olan rekor seviyeyi görmesinin ardından yüzde 10’un üzerinde bir gerileme yaşadı. AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, küresel büyümeye yönelik riskler ve kahve talebinin azalacağına dair endişeler, fiyatlarda önemli bir değer kaybı yaratıyor. Brezilya’da yağışların artma olasılığı ve kurak hava koşullarının hafifleyeceğine dair tahminler de fiyatların düşmesine neden oldu. Bunun yanı sıra, kahve rekoltesinde bir düşüş beklenmesine rağmen, hâlâ üretim fazlası bulunması da fiyatların değer kaybetmesine yol açıyor. Uluslararası Kahve Organizasyonu’nun (ICO) yaptığı tahminlere göre, kahve piyasasında 1 milyon torba üretim fazlası olacağı öngörülüyor. Londra merkezli finansal hizmetler şirketi Marex Solutions, 2024/25 sezonundaki 200 bin çuvallık küresel kahve fazlasının, 2025/26 sezonunda 1,2 milyon çuvala yükselebileceğini belirtiyor.

talep endişeleri

Vietnam’daki arz endişelerinin azalması, küresel kahve arzına ilişkin kaygıları bir nebze olsun azalttı. Vietnam Genel İstatistik Ofisi, şubat ayındaki kahve ihracatının yüzde 6’nın üzerinde bir artış gösterdiğini açıkladı. ABD’nin tarifeleriyle birlikte ticarette artan gerilim ve ekonomik verilerin sağladığı sinyaller, resesyon endişelerini güçlendirdi ve bunun sonucunda kahve fiyatlarında bir düşüş gerçekleşti. Küresel enflasyonla mücadele sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşı, ülkedeki ekonomik gidişatı belirsizleştirmeye devam ediyor. Bu gelişmeler derinleşirken, kahvenin libre fiyatı, uluslararası piyasalarda ocak ayındaki 4,30 dolarlık rekor seviyesinden, yüzde 10’un üzerinde azalarak 3,85 dolar seviyelerine geriledi. Ocak ayında kahvenin libresinin fiyatı yüzde 18’in üzerinde artmıştı.

arz kısıtlamaları

Dünyanın en büyük arabica üreticisi Brezilya ve robusta çekirdeğinin ana üreticisi Vietnam’da sıkılaşan arz durumu, ocak ayında kahve fiyatlarının tarihî zirveye çıkmasına neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kolombiya’ya ek gümrük vergisi uygulayabileceğine dair açıklamaları da kahve fiyatlarında ciddi artışlara yol açtı. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kahvedeki hızlı yükselişin ardından kar satışlarının görülmesinin beklenebileceğini belirtti. Ergezen, bu yükselişin iki ana sebebini açıkladı: “Brezilya’da hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve havanın yağışsız kalması, kahve ağaçlarının çiçeklenmesini ve rekolteleri olumsuz etkiledi. Diğer bir sebep ise Vietnam’da geçtiğimiz yıl hava koşullarının neden olduğu üretim düşüşleriydi. Fiyatların bu kadar yükselmesi, alıcıların çekimser kalmasına yol açıyor. Şu an tedarikçiler, stoklarının sadece yüzde 30’unu satabilmiş durumda. Yüksek fiyatlar, uzun vadeli alımları ertelemeye neden oluyor.” Ergezen, bu durumun piyasada talebi azaltan bir unsur olduğunu vurgularken, Brezilya’daki yağışların etkinliğinin de izlenmesi gerektiğini belirtti. Ertelemelerin sona ermesi durumunda kahve alımlarının artabileceğini söylerken, Kolombiya’da kahve üretiminin 29 yılın en yüksek seviyelerine ulaşması ve Brezilya’da beklenen yağışlar nedeniyle kahve fiyatlarında kar satışlarının yaşandığını ifade etti.