Kahve Fiyatları Yüzde 10 Geriledi

KAHVE FİYATINDAKİ GERİLEME

Kahvenin libre fiyatı, uluslararası işlemlerde 4,30 dolara ulaşan rekor seviyeyi gördükten sonra yüzde 10’un üzerinde düşüş gösterdi. Analizlere göre, küresel büyümeye yönelik riskler ve kahve talebinin azalacağı endişeleri, bu fiyat kaybına yol açtı. Brezilya’da yağışların artacağına dair tahminler, kurak hava koşullarının hafiflemesiyle birlikte kahve fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu. Bunun yanı sıra, kahve üretiminde beklenen azalma ile birlikte mevcut üretim fazlası, fiyatlardaki değer kaybını artırdı. Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO), kahve piyasasında 1 milyon torba fazlası olacağını öngörüyor.

KÜRESEL ÜRETİM FAZLAĞI

Finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren Londra merkezli Marex Solutions, 2024/25 sezonunda 200 bin çuvallık küresel kahve fazlasının bir sonraki sezon 1,2 milyon çuvala çıkacağını belirtiyor. Vietnam’daki arz sorunlarının hafiflemesi, kahve ile ilgili endişeleri bir nebze azalttı. Vietnam Genel İstatistik Ofisi, şubat ayındaki kahve ihracatının yüzde 6’nın üzerinde arttığını duyurdu. Ancak ABD’nin ticaret tarifeleri ve artan ekonomik gerilimler, resesyon endişelerini güçlendirerek kahve fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı.

REKOR FİYAT VE TALEP DÜŞÜŞÜ

Tüm bu gelişmeler sonucunda, kahvenin libre fiyatı, ocak ayındaki 4,30 dolarlık rekor seviyesinden sonra, küresel ekonomik endişeler ve rekor fiyatların talebi etkileyen unsurlar ile yüzde 10’un üzerinde düşerek 3,85 dolara geriledi. Ocak ayında kahvenin fiyatı yüzde 18’in üzerinde artmıştı. Bununla birlikte, dünyanın en büyük arabica üreticisi Brezilya ile robusta çekirdeğinin ana üreticisi Vietnam’daki sıkı arz durumu ocak ayında kahve fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

PİYASA ANALİZİ

Vadeli işlem ve emtia piyasalarında uzman Zafer Ergezen, kahvedeki hızlı fiyat artışının ardından kar satışlarının yaşanmasının doğal olduğunu ifade etti. Ergezen, fiyat artışının iki temel sebebine dikkat çekerek, “Brezilya’da havanın sıcak ve yağışsız olması kahve ağaçlarının çiçeklenmesini ve rekolteyi olumsuz etkiledi. Diğer bir sebep, Vietnam’daki hava koşulları nedeniyle üretim kayıpları yaşanmasıdır” dedi. Fiyatların yükselmesinin alıcıların daha çekimser olmasına yol açtığını vurgulayan Ergezen, tedarikçilerin mevcut stoklarının sadece yüzde 30’unu satabildiğini belirtti.

Gelecek alımlara ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyleyen Ergezen, “Kolombiya’da kahve üretimi 29 yılın en yüksek seviyelerine çıktı. Brezilya’daki yağışların etkisi ve yüksek fiyatlar nedeniyle alıcıların çekinmesi, kahve fiyatlarında kar satışlarını tetiklemiştir” şeklinde konuştu.