Kahve Fiyatlarındaki Düşüş Yüzde 10’u Aştı

KAHVE FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİ

Kahvenin libre fiyatı, uluslararası piyasalarda 4,30 dolarlık rekor seviyeye ulaşmasının ardından yüzde 10’dan fazla geriledi. Finansal bilgiler, küresel büyümeye yönelik riskler ve kahve talebinin düşeceği kaygılarının fiyatlarda değer kaybı yarattığını gösteriyor. Brezilya’da yağışların artması ve kuraklık durumunun biraz hafiflemesiyle ilgili tahminler de kahve fiyatlarının düşmesinde etkili oldu. Bunun yanı sıra, kahve rekoltesinde beklenen düşüşe rağmen hâlâ bir üretim fazlası bulunması fiyatlardaki gerilemeyi tetikledi. Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO), kahve piyasasında 1 milyon torba fazladan üretim olacağını öngörüyor.

KÜRESEL KAHVE FAZLASI BEKLENTİLERİ

Finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren Londra merkezli Marex Solutions, 2024/25 sezonundaki 200 bin çuvallık küresel kahve fazlasının 2025/26 sezonunda 1,2 milyon çuvala yükselebileceğini tahmin ediyor. Vietnam’daki arz endişelerinin azalması da kahve arzına ilişkin kaygıların kısmen azaldığını ortaya koyuyor. Vietnam Genel İstatistik Ofisi, şubat ayında kahve ihracatının yüzde 6’nın üzerinde arttığını bildirdi. ABD’nin tarifeleriyle artan ticaret gerilimleri ve ekonomik verilerden alınan sinyallerin resesyon endişelerini güçlendirmesi de kahve fiyatlarındaki düşüşü etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

KAHVE FİYATLARINDAKİ HIZLI YÜKSELİŞ SONRASI DOLGU SATIŞLARI

Dünya genelinde enflasyon mücadelesi ve resesyon kaygıları devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’un tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşı, ekonomik belirsizlikleri artırıyor. Bu gelişmelerle, kahvenin libre fiyatı, uluslararası piyasalarda ocak ayında yakaladığı 4,30 dolarlık rekor seviyeden sonra, küresel büyüme endişeleri ve talepteki olumsuz etkilerle birlikte yüzde 10’un üzerinde azalarak 3,85 dolara düştü. Ocak ayında kahve fiyatları yüzde 18’in üzerinde artış göstermişti.

Dünyanın en büyük arabica üreticisi Brezilya ve robusta çekirdeğinin önde gelen üreticisi Vietnam’da sıkılaşan arz durumu ocak ayında tarihi zirveye ulaşan kahve fiyatlarının yüzde 18’in üzerinde artış göstermesine yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kolombiya’ya ilave gümrük vergisi uygulama sinyali de kahve fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, kahvedeki hızlı yükseliş sonrası kar satışlarının doğal olacağını vurguladı. Ergezen, yükselişte iki ana neden olduğunu belirtirken, “Brezilya’da hava sıcaklıklarının yüksek olması ve yağışsız hava, kahve ağaçlarının çiçeklenmesini ve rekolteyi olumsuz etkiledi. Vietnam’daki hava koşulları nedeniyle geçen sene üretim düşüşleri yaşandı,” dedi.

Ergezen, “Küresel fiyatlardaki artış, alıcıların çekimser kalmasına yol açıyor. Tedarikçiler, bu yıl sadece yüzde 30’unu satabildi,” açıklamasında bulundu. “Brezilya’daki yağışların etkinliğinin belirlenmesi gerekiyor. Elde edilmiş alımlar gerçekleşirse, kahve alımlarında artış gözlemlenebilir,” diye ekledi. Kolombiya’daki kahve üretiminin 29 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasının da fiyatlar üzerinde etkisi bulunuyor.