Kahveci’den Beşiktaş’a Sert Eleştiri

BEŞİKTAŞ, SİVASSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Net Global Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu mücadeleyi Beşiktaş 2-0’lık skorla kazandı. Siyah beyazlı ekibin galibiyetine 43. dakikada Emirhan Topçu ve 90+4. dakikada penaltıdan Joao Mario’nun attığı gollerle ulaşıldı.

TEKNİK DİREKTÖR SOLSKJÆR’IN İLK GALİBİYETİ

Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær, Süper Lig’deki ilk galibiyetini Sivasspor karşısında elde etti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 35’e yükseltirken, Net Global Sivasspor 23 puanda kaldı.