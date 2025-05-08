Kahveci’ye Uzaklaştırma Kararı Alındı

UZAĞA DÜŞEN KALDI

Nihat Kahveci’nin 2014 yılında boşandığı eşi Pınar Kaşgören, eski futbolcunun çocuklarına hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeden uzaklaştırma kararı talep etti. Kaşgören’in avukatı aracılığıyla Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Kahveci’nin mesajlaşma uygulaması üzerinden çocuklarına yönelik “Salaksın”, “Saygısız”, “Paracı”, “Hadsiz”, “Yalancı”, “Allah seni çarpacak”, “Biraz inancın varsa cehenneme gidersin”, “Paracı evlat”, “Annesi kılıklı yalancı” ifadelerini kullandığı ifade edildi. Bunun sonucunda çocukların artan sözlü taciz sebebiyle babalarından korktukları ve onunla görüşmek istemedikleri aktarıldı.

ÇOCUKLAR GÜVENDE HİSSETMİYOR

Dilekçede, çocukların Kahveci’nin yanında kendilerini güvende hissetmedikleri ve fiziksel şiddete uğrayacakları endişesi taşıdıkları belirtildi. İstanbul Bakırköy 1. Aile Mahkemesi talebi değerlendirerek, ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ çerçevesinde Kahveci’ye eski eşi Pınar Kaşgören ve çocuklarına 2 ay boyunca 500 metreden fazla yaklaşma ve iletişim kurmama yönünde uzaklaştırma kararı çıkardı.

Kararda, Nihat Kahveci’nin uzaklaştırma kararını ihlal etmesi durumunda 3 ile 10 gün arasında hapis cezası uygulanacağı, kararın tekrar ihlal edilmesi halinde ise bu sürenin 15 günden 30 güne kadar uzatılacağı vurgulandı. Beşiktaş formasını da giyen Nihat Kahveci, 2018 yılında manken Fulya Sever’le hayatını birleştirmişti.