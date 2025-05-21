Kahvehanede Saldırı, Ümit T. Yaralandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Gemlik ilçesi sahilinde bir kahvehanede yaşandı. İddialara göre, Ümit T. kahvehanede oturduğu esnada içeriye giren bir şahıs, tabancayla saldırdı.

PANİK VATANDAŞLARI ETKİLEDİ

Saldırgan, kahvehanede meydana gelen panik ve korkuyu kullanarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin hızlıca yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ DEVREDE

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Ümit T.’ye ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ümit T.’nin hayati tehlikesinin süregelmekte olduğu bildirildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.