Kairat, Celtic’i Geçerek Şampiyonlar Ligi’nde

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TARİHİ ANLAR

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nin play-off aşamasında, ilk maçı golsüz tamamlayan Kazak ekip Kairat, rövanş maçında İskoç kulübü Celtic’i kendi sahasında ağırladı. Maçın normal süresi ve uzatma bölümü, yine golsüz bir şekilde sona erdi.

KAZAKİSTAN EKİBİ PENALTIYLA ZAFER KAZANDI

Kairat, penaltı atışlarında rakibini 3-2 mağlup ederek tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Bu zaferle birlikte Kairat, ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme fırsatı buldu. Kalecisi Temirlan Anarbekov, 3 penaltı atışında kalesinde gol görmeyerek takımının zaferinde belirleyici bir rol üstlendi. Kazak ekibi, bu yolda Olimpija Ljubljana, KuPS, Slovan Bratislava ve Celtic gibi takımları geride bıraktı ve grup aşamasına kaldı.