Kallas, Yaptırımların Genişletilmesini Önerdi

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN SURİYE YAPTIRIMLARINA YENİ TEKLİF

Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye’ye uygulanan yaptırımların daha da gevşetilmesini öneriyor. Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump’ın salı günü Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki açıklamasının hemen ardından geliyor. Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının önümüzdeki hafta Brüksel’de yapmayı planladığı toplantıda Şam ile ilişkilerin gündeme alınması bekleniyor.

SURİYE İÇİN UMUT VERİCİ GELİŞME

AB, enerji, ulaşım ve yeniden inşa konularındaki yaptırımların bir kısmını ve ilgili mali işlemleri gevşetmiş durumda. Kallas’ın önerisi benimsenirse, yaptırımlar daha geniş bir ölçekte iptal edilecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu ay Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şaraa’yı ağırladıktan sonra, yaptırımların uzatma sürecinde Paris’in bu kısıtlamaların tamamen kaldırılması için AB nezdinde çaba göstereceğini ifade etti.

YAPTIRIMLARIN YENİLENME SÜRECİ

2013 yılından bu yana uygulanan yaptırımların büyük kısmı, her yıl 1 Haziran’da yenileniyor. Dünya Bankası, yeniden inşa maliyetinin 250 milyar doları aşan Suriye’nin, Batı yaptırımlarının hafifletilmesi konusunda Avrupa ülkeleri üzerinde baskı yaptığını bildiriyor.