Kamboçya Tayland Sınır Geçişleri Askıya Alındı

Kamboçya İçişleri Bakanlığı, Tayland sınırındaki son duruma dair önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Kamboçya ile Tayland arasındaki tüm sınır giriş ve çıkışlarının, ikinci bir duyuruya kadar durdurulmasına karar verildi. Bu karar, her iki ülke vatandaşlarının ve bölgedeki yabancıların güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi. Ayrıca, kendi ülkelerinin sınırları dışında kalan Kamboçyalılara ve Taylandlılara, ateşkes sürecine kadar bulundukları yerden ayrılmamaları uyarısı yapıldı.

TAYLAND VE KAMBOÇYA NEDEN ÇATIRDIYOR?

Güneydoğu Asya’da 817 kilometre uzunluğunda bir sınır hattına sahip olan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlıkları ile mücadele ediyor. Bir dizi çatışmanın ardından, ekim ayında ilan edilen ateşkese karşın, kısa süre önce yaşanan çatışmalar her iki tarafı birbirine suçlama noktasına getirmişti. Sınır bölgesinden yüz binlerce kişi tahliye edilirken, son çatışmalarda 20’den fazla insan hayatını kaybetmiş durumda.

TRUMP’IN ARABULUCULUĞU SONRASI ATEŞKES!

ABD Başkanı, Tayland ve Kamboçya liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise, “Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu durum, bölgedeki gerilimin daha da tırmanma riski taşıdığını gösteriyor.