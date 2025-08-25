Kamu Araç Sayısı 130 Bine Ulaştı

KAMU KURULUŞLARINDA ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Türkiye’de kamu kuruluşlarının araç kullanımı son yıllarda önemli bir artış gösteriyor. Cumhuriyet’te paylaşılan verilere göre, 2021’de kullanılan araç sayısı 111 bin 122 iken, bu rakam 2023’te 116 bin 904’e ulaştı. 2025 yılı itibarıyla ise bu sayının 130 bin seviyesine çıkması bekleniyor. Bu dönemde sadece araç kiralama için yaklaşık 1,9 milyar TL harcama yapılmış durumda.

ARAÇ SATIŞLARI DÜŞÜK, ALIMLAR YÜKSEK

2024 yılının ilk altı ayında araç satışlarından elde edilen gelir yalnızca 5 milyon TL olarak kaydedildi. Buna karşın, yeni araç alımları için harcama 161 milyon TL’yi buldu. Satışlar alınan araçlarla kıyaslandığında oldukça düşük seviyelerde kaldı.

TÜRKİYE AVRUPA’DAKİ ÜLKELERLE KIYASLANDIĞINDA ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’nin kamu araç sayısı, ekonomik olarak daha büyük olan Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında dikkate değer bir farklılık gösteriyor. Almanya’da yaklaşık 9 bin, Fransa’da 8 bin, Japonya’da 10 bin ve İtalya’da 29 bin kamu aracı bulunuyor. Türkiye’nin rakamları bu ülkelerin çok üzerinde yer alıyor.

Kamu araçlarının bütçeye olan etkisi yalnızca alım giderleriyle sınırlı kalmıyor. Akaryakıt, bakım, sigorta ve personel giderleri de önemli maliyetler oluşturuyor. Türkiye’de kullanılan bir üst segment aracın depo dolum maliyeti yaklaşık 3 bin 765 TL’ye ulaşıyor. Eğer 130 bin aracın deposu bir kez doldurulursa, bu toplamda 489 milyon TL’lik bir harcamaya denk geliyor.