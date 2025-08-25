Kamu Araç Sayısı 130 Bine Ulaştı

KAMU ARAÇ SAYISINDAKİ ARTIS

Türkiye’deki kamu kuruluşlarının kullandığı araç sayısı son yıllarda hızla yükseliyor. 2021 yılında 111 bin 122 olan araç sayısı, 2023 yılı itibarıyla 116 bin 904’e ulaştı. 2025 yılında ise bu rakamın 130 bin seviyesine çıkması bekleniyor. Bu süreçte araç kiralama için yapılan harcama yaklaşık 1,9 milyar TL’ye ulaştı.

ARAÇ SATIŞI DÜŞÜK, ALIM YÜKSEK

2024 yılının ilk altı ayında araç satışından elde edilen gelir yalnızca 5 milyon TL olarak kaydedildi. Buna karşın yeni araç alımları için toplam 161 milyon TL harcandı. Satılan araç sayısının alınanlarla kıyaslandığında oldukça düşük kaldığı görülüyor.

TÜRKİYE, AVRUPA ÜLKELERİNE GÖRE ÖNDE

Türkiye’deki kamu araç sayısı, ekonomik olarak daha büyük Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir fark sergiliyor. Almanya’da yaklaşık 9 bin, Fransa’da 8 bin, Japonya’da 10 bin ve İtalya’da 29 bin kamu aracı bulunuyor.

Kamu araçlarının bütçeye olan etkisi yalnızca alım giderleriyle sınırlı kalmıyor. Akaryakıt, bakım, sigorta ve personel giderleri de ciddi bir yük oluşturuyor. Türkiye’de kullanılan üst segment bir aracın deposu yaklaşık 3 bin 765 TL’ye doluyor. Bu durumda, 130 bin aracın yalnızca bir kez yakıtla doldurulması, toplamda 489 milyon TL’yi aşan bir harcamayı ifade ediyor.