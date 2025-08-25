Kamu Araç Sayısı 130 Bine Ulaştı

KAMU ARAÇ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Türkiye’de kamu kuruluşlarının kullandığı araç sayısı son yıllarda hızlı bir artış gösteriyor. 2021 yılında bu sayı 111 bin 122 iken, 2023 yılı itibarıyla 116 bin 904’e yükseliyor. tahminlere göre, 2025 yılında bu rakam 130 bin seviyesine ulaşacak. Bu süreçte yalnızca araç kiralama için yaklaşık 1,9 milyar TL gibi büyük bir harcama yapıldığı ortaya çıkıyor.

ARAÇ SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ VAR

2024 yılının ilk altı ayında, araç satışlarından elde edilen gelir yalnızca 5 milyon TL ile sınırlı kalırken, yeni araç alımları için 161 milyon TL gibi yüksek bir rakam harcanıyor. Satılan araç sayısının, alınan araçlara oranla oldukça düşük olduğu görülüyor.

Türkiye’deki kamu araç sayısı, ekonomik büyüklük açısından daha büyük olan Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir farklılık yaratıyor. Almanya’da yaklaşık 9 bin, Fransa’da 8 bin, Japonya’da 10 bin ve İtalya’da 29 bin kamu aracı bulunuyor. Bu durum Türkiye’nin kamu araç sayısının birkaç kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Kamu araçlarının bütçeye etkisi yalnızca alım giderleriyle sınırlı kalmıyor. Akaryakıt, bakım, sigorta ve personel giderleri de önemli bir harcama yükü oluşturuyor. Türkiye’de kullanılan üst segment bir aracın yakıt deposunun dolması yaklaşık 3 bin 765 TL’ye mal oluyor. 130 bin aracın yalnızca bir kez yakıtla doldurulması durumunda, toplam harcama 489 milyon TL’yi aşan bir rakama denk geliyor.