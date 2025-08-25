Kamu Araç Sayısı 130 Bine Ulaştı

KAMU ARAÇ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Türkiye’deki kamu kuruluşlarının araç sayısı son yıllarda önemli bir artış gösteriyor. 2021 yılında 111 bin 122 olan bu sayı, 2023 yılında 116 bin 904’e ulaştı. 2025 yılı itibarıyla ise rakamın 130 bin seviyesine erişmesi bekleniyor. Buna ek olarak, aynı dönem içerisinde yalnızca araç kiralama için yaklaşık 1,9 milyar TL harcama yapıldığı belirtiliyor.

ARAÇ SATIŞLARI DÜŞÜK, ALIMLAR YÜKSEK

2024’ün ilk altı ayında araç satışlarından elde edilen gelir yalnızca 5 milyon TL olarak kaldı. Buna karşın, yeni araç alımları için 161 milyon TL harcanması dikkat çekiyor. Satılan araç sayısının, alınanların yanında sembolik bir seviyede kaldığı görülüyor.

TÜRKİYE, AVRUPA ÜLKELERİNİN ÖNÜNDE

Kamu araç sayısının, ekonomik büyüklüğü daha fazla olan Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında belirgin bir fark ortaya çıkıyor. Örneğin Almanya’da yaklaşık 9 bin, Fransa’da 8 bin, Japonya’da 10 bin ve İtalya’da 29 bin kamu aracı bulunuyor. Türkiye, bu açıdan birkaç kat üstün bir duruma sahip.

Kamu araçlarının bütçeye etkisi yalnızca alım giderleri ile sınırlı kalmıyor. Akaryakıt, bakım, sigorta ve personel giderleri de önemli bir yük oluşturuyor. Örneğin, Türkiye’de kullanılan üst segment bir aracın deposu yaklaşık 3 bin 765 TL’ye doluyor. 130 bin aracın yalnızca bir kez yakıtla doldurulması toplamda 489 milyon TL’yi aşan bir harcama anlamına geliyor.