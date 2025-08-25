Kamu Araç Sayısı 130 Bine Ulaştı

ARTAN ARAÇ SAYISI

Türkiye’deki kamu kuruluşlarının sahip olduğu araç sayısı son yıllarda hızla artıyor. 2021 yılında 111 bin 122 olan bu rakam, 2023’te 116 bin 904’e yükseliyor. 2025 yılı itibarıyla ise bu sayı 130 bin seviyelerine ulaşması bekleniyor. Aynı zamanda yalnızca araç kiralama için yaklaşık 1,9 milyar TL gibi ciddi bir tutar harcama yapıldığı ifade ediliyor.

ARAÇ SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

2024 yılının ilk altı ayında kamu için yapılan araç satışlarından elde edilen gelir sadece 5 milyon TL ile sınırlı kalırken, yeni araç alımları için 161 milyon TL harcandığı dikkat çekiyor. Bu süreçte, satılan araç sayısı, alınanların yanında oldukça sembolik bir düzeyde kalıyor.

Avrupa’daki kamu araç sayıları ile kıyaslandığında, Türkiye önemli bir fark ortaya koyuyor. Örneğin, Almanya’nın yaklaşık 9 bin, Fransa’nın 8 bin, Japonya’nın 10 bin ve İtalya’nın ise 29 bin kamu aracı bulunuyor. Bu durum, Türkiye’nin birkaç kat daha fazla kamu aracı bulundurduğunu gösteriyor.

İŞLETME MALİYETLERİ

Kamu araçlarının bütçeye etkisi yalnızca alım maliyetleriyle sınırlı kalmıyor. Akaryakıt, bakım, sigorta ve personel giderleri de önemli bir yük oluşturabiliyor. Türkiye’de üst segment bir aracın depoyu doldurmak için yaklaşık 3 bin 765 TL harcandığı görülüyor. 130 bin aracın yalnızca bir kez yakıtla doldurulması toplamda 489 milyon TL’yi aşan bir harcamaya denk geliyor.