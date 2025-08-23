Kamu Görevlileri Hakem Heyeti Toplandı

Ekonomi

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM HEYETİ TOPLANDI

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında üzerinde mutabakata varılamayan konuları ele almak için bir araya geldi. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin, bu toplantıdan çıkacak sonuçları merakla beklediği biliniyor.

TOPLANTININ DETAYLARI

Heyet, Sayıştay Başkanı Metin Yener’in liderliğinde 5 gün süresince çalışmalarını sürdürecek. 11 üyenin yer aldığı bu kurul, alacağı kararları oy çokluğuyla belirleyecek. Toplantının yapılabilmesi için en az 8 üyenin iştiraki zorunlu. Hakem Kurulu’nun karar vermesi için son tarih ise 27 Ağustos Çarşamba olarak belirlendi. Kurul’un vereceği karar kesin olacak ve bu karara itiraz edilemeyecek.

ZAM TEKLİFİNİN DETAYLARI

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos tarihinde yaptığı ilk teklifinde, 2026’nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027’nin ilk altı ayında yüzde 4 ve son olarak ikinci altı ayında yüzde 4 zam önerisinde bulunmuştu.

