Kamu Görevlisinin Firari Olduğu Açıklandı

DEPREMDE YAŞANAN TRAJEDİ VE YARGILAMA SÜRECİ

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Pamukkale Sitesi A bloğunun 6 Şubat depremleri sırasında yıkılması sonucu 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan davada, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan müteahhitler Sadık Doğan ve Yusuf Alageyik ile teknik uygulama sorumlusu ve statik proje müellifi Atilla Gökçek’e 16 yıl 3’er ay hapis cezası verildi. Alageyik ve Gökçek tutuklu olarak yargılanırken, firari olan Sadık Doğan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

KAMU GÖREVLİLERİ ÜZERİNE SORUŞTURMA

Başsavcılık, Pamukkale Sitesi’nin yıkılmasında sorumluluğu olan kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni talep etti. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, iki kamu görevlisi için soruşturma izni verdi. Alınan kararın ardından hazırlanan iddianameye göre, dönemin Şehitkamil Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı Ali Çağlayan ve inşaat mühendisi Mustafa Bilgin, Pamukkale Sitesi’nin yapım sürecinde eksik ve hatalı projelere rağmen gerekli denetimleri yapmadan yapı ruhsatı düzenlemiş ve bu durumu kusurlu bir şekilde gerçekleştirmişlerdir. Bilirkişi raporları, taraf beyanları ve ön inceleme raporları doğrultusunda, her iki ismin de “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçunu işlediklerine dair yeterli ve birbirini destekleyen deliller bulunduğu vurgulandı.

FİRARİ DURUM VE BELİRLENEN YENİLİKLER

Soruşturma sürecinde inşaat mühendisi Mustafa Bilgin’in ifadesi alınırken, Bilgin suçlamaları reddetti. Dönemin Şehitkamil Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı Ali Çağlayan’ın ise 2023’ten bu yana hakkında çok sayıda yakalama kararı olduğu ve yurt dışında bulunduğu ortaya çıktı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameye göre Çağlayan’a ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Şüpheli Ali Çağlayan hakkında aynı suçtan birçok yakalama kaydı bulunduğu, ifadesinin alınamadığı ve 2023 yılından beri yakalama kararı bulunduğu anlaşıldığından bu aşamada ifadesine başvurulamadığı için 27 Ocak 2025 tarihinde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden yakalama talep edilmiştir.” Gaziantep 6. Sulh Ceza Hakimliği, Ali Çağlayan hakkında yakalama emri çıkarılması kararı aldı fakat Ali Çağlayan henüz yakalanamadı.

ADALET TALEBİ

Pamukkale Sitesi’nde annesi Melek, babası Hüseyin ve babaannesi Cennet’i kaybeden Gizem İnan Kaya, süreci değerlendirerek, “Bir gecede sadece ailemin değil, binlerce insanın hayatı yok oldu. Bu felaketin tek nedeni deprem değildi. Göz göre göre inşa edilen çürük binalar, denetimsiz bırakılan yapılar ve görevini yapmayan kamu görevlileri bu yıkımın gerçek sorumlularıdır. Binlerce insan hayatını kaybetti, yüz binlerce insan ailesini, akrabasını, sevdiklerini kaybetti. Bugün firari durumda olan Ali Çağlayan gibi görevini ihmal eden herkesin bu ölümlerde payı vardır. Bizim acımız kişisel değil, toplumsaldır. Çünkü Pamukkale Sitesi’nde yıkılan sadece hayatlarımız değil; adalete ve devlete olan inancımız, güvenimizdir. Bizler bu ülkenin yurttaşları olarak, kaybettiklerimizin hesabının sorulmasını istiyoruz. Bizim acılarımız hiçbir zaman son bulmayacak. Adalet yerini bulmadıkça, her geçen gün yıkılmaya devam edeceğiz.” şeklinde açıklamada bulundu.