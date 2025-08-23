Kamu Hakem Kurulu, Memur Zamı İçin Toplandı

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM HEYETİ TOPLANDI

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşmede uzlaşı sağlanamayan konuları ele almak üzere toplandı. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin, toplantının ardından çıkacak sonucu heyecanla beklediği ifade ediliyor.

BEŞ GÜN SÜRECEK TOPLANTI

Heyet, Sayıştay Başkanı Metin Yener liderliğinde 5 gün boyunca çalışmalarını sürdürecek. 11 üyeden oluşan bu kurul, kararlarını oy çokluğuyla alacak. Toplantının gerçekleştirilmesi için en az 8 üyenin katılımı gerekiyor. Hakem Kurulu’nun karar vermesi için belirlenen son tarih 27 Ağustos Çarşamba. Alınan kararlar kesin olacak ve bu kararlara itiraz edilemeyecek.

ZAM TEKLİFİ NELERİ KAPSIYOR?

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos’taki ilk teklifinde 2026’nın ilk yarısında yüzde 10, ikinci yarısında yüzde 6, 2027’nin ilk yarısında yüzde 4 ve ikinci yarısında da yüzde 4 zam önerisinde bulunmuştu.