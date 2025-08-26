Kamu Hakem Kurulu, Memur Zamını Onayladı

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SONUÇLANDI

Kamu Hakem Kurulu, memur ve emekliler için gerçekleştirilecek toplu sözleşmedeki zam oranlarını belirlemek amacıyla dördüncü toplantısını tamamladı. Toplantıdan alınan karara göre, 2026 yılı için yüzde 11+7’lik teklif değişmedi. 2027’nin ilk altı ayı için teklifse bir puan artırılarak yüzde 5+4 olarak belirlendi. Gelen son dakika bilgilerine göre Kamu Hakem Kurulu memurların zammını onayladı. Ancak, Memur-Sen ve Kamu-Sen taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle Hakem Kurulu’ndan çekildi.

MEMUR-SEN’DEN AÇIKLAMA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı açıklamada, “Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 Kazanım Hakem Kurulunda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik” ifadelerini kullandı.

SON GELİŞMELER VE İYİLEŞTİRMELER

CNN Türk Muhabiri Nisan Korkmaz, yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi. Korkmaz, “Memur zammı görüşmelerinde baş döndüren bir süreç var. Hakem Kurulu’nun dördüncü toplantısı bugün yapıldı. Toplantıdan memurlara yeni bir teklif verildiği haberi geldi. 2026 için oranlar 11+7 olarak aynı kaldı ama 2027 için oranlar bir puan artırıldı. 4+4 oranlar 5+4 olarak revize edildi.” dedi. Ayrıca memurlar bu teklifi kabul etmediklerini belirtti. Memur-Sen ve Kamu-Sen Hakem Kurulu’ndan ayrıldıklarını açıkladı. Her iki sendikanın da kurulda birer üyesi bulunuyordu. İyileştirmeler kapsamında genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfının puanları 8’den 10’a çıkarıldı, yabancı dil tazminatına 100 puan ekleme yapıldı ve fazla çalışma ücretlerine ilişkin bazı adımlar atıldı.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ

Hükümetin son teklifine göre 2026 yılı için memurlara ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda ise yüzde 7 zam önerilmişti. 2027 yılı için ise yüzde 4 artı 4 oranında bir teklif sunulmuş, ayrıca taban aylığa 1000 lira ek artış yapılması önerilmiştir.

İNİSİYATİF HÜKÜMETTE

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, daha önceki açıklamalarında, “7 milyona yakın memur ve emekli için yapılabilecek bir şey varsa, inisiyatif hükümettedir.” ifadelerine yer vermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, kamu personelinin geneline ilişkin hizmet kollarında büyük oranda anlaşma sağlandığını ve Hakem Kurulu’nun karar vereceğini belirtti. Işıkhan, “Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz.” şeklinde konuştu.