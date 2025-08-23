Kamu Hastanelerinde Akşam Ameliyatlar Başlıyor

AMELİYATLAR ARTIK GECE VE HAFTA SONU YAPILACAK

Kamu hastanelerinde artık akşam saatlerinde ve hafta sonu ameliyatlar yapılacak. Sağlık Bakanlığı, yeni düzenlemeyi hastanelere gönderdiği yazıyla duyurdu. Ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin en az yüzde 25 kapasitesinin hafta içi 22.00’ye kadar ve hafta sonu ise 08.00-17.00 saatleri arasında aktif olması planlandı. Yazıda, mesai saatlerinin vardiyalı ya da fazla çalışma yöntemiyle uygulanacağı bildirildi. Ameliyat sayısını artırma amacıyla yapılan bu değişikliğin sebeplerinden biri ise ileri tarihlere verilen ameliyat randevuları olarak ifade edildi.

ÇALIŞAN VE HASTA SAĞLIĞI RİSKE GİRİYOR

Sağlık Bakanlığı, genelgenin mevzuata uygun olduğunu belirterek, “Sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı sağlanmaktadır.” açıklamalarında bulundu.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Çalışan sağlığı için de uygun değil, sağlık hizmeti alan yurttaş için de uygun değil.” ifadelerini kullandı. Küçükosmanoğlu, “Kimse yorgun bir pilotun uçağına binmek istemez.” diyerek durumu eleştirdi.