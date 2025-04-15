“Kamu İşçileri Ücret Artışları Başlıyor!”

DÜZENLEME SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

4-D statüsünde çalışan kamu işçilerinin 2025 yılına ait ücret artışları ve sosyal haklarını belirleyecek Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü süreci dikkatle izleniyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan görüşmelerde Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) kamu işveren tarafını temsil ediyor. İşçi tarafında ise TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonları bir arada hareket ediyor.

İLK TEKLİFLER GÜNDEMDE

Bu süreç TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak zam taleplerini 27 Şubat tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletmesiyle başlamış olup, idari maddelerin büyük bir kısmı müzakere edildi. Görüşmelerin yeni döneminde gözler TÜHİS’in sunacağı ilk ücret teklifine odaklanmış durumda. Bu teklifin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

ZAM ORANLARI ÜZERİNDE DURULUYOR

İşçi kesimi, günlük brüt taban ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesini, 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, ikinci altı ayı için yüzde 25 oranında zam yapılmasını ve bunlara ek olarak yüzde 10 oranında refah payı verilmesini talep ediyor. Bu talepler yalnızca maaş artışlarını değil; ikramiye, yol yardımı, yemek desteği ve sosyal yardımlar gibi çok sayıda kalemi de kapsıyor. Karayolları, Devlet Demiryolları, elektrik üretim tesisleri, çeşitli bakanlıklar, üniversiteler ve kamu hastanelerini içeren geniş bir yelpazeye yayılan kamu kurumlarındaki işçiler, bu sözleşme sürecinden doğrudan etkilenecek.

İLK TOPLANTI Tarihi

Tarafların bir araya geleceği ilk toplantı 16 Nisan Salı günü saat 14.00’te TÜHİS Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bu görüşmede işveren tarafının ilk teklifini sunması bekleniyor. Kamuoyunun büyük bir merakla takip ettiği bu sürecin önümüzdeki haftalarda yoğunlaşması ve nihai anlaşmanın Mayıs ayı içerisinde gerçekleşmesi öngörülüyor.