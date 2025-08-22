Ekonomi

Kamu İşveren Hayatı Hakem Heyetine Başvurdu

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ UZLAŞMASIZ SONUÇLANDI

8. dönem toplu sözleşme müzakerelerinin sonucunda bir uzlaşma sağlanamadı. Bu durum, memur maaş zammına dair sürecin Hakem Heyeti’ne taşınmasına neden oldu. Memur-Sen, başvuru yapmama kararı alırken, Kamu İşveren Heyeti’ne yasal süre içinde başvuru yapma görevini üstlendi.

Kamu İşveren Heyeti’nin vereceği karar, toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenecek. Kararın en geç 31 Ağustos’a kadar açıklanması bekleniyor.

FBI, Bolton’un Evine Baskın Düzenledi

FBI, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Maryland'deki evinde gizli belgelerle ilgili soruşturma başlattı. Bolton'a yönelik herhangi bir gözaltı kararı ise mevcut değil.
Sağlık Bakanlığı, Ameliyatlar Yaygınlaşıyor

Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerine akşam ve hafta sonları ameliyat yapılması talimatını verdi. Hastanelerin bu yeni düzenlemeye göre planlama yapmaları gerekiyor.

