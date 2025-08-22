Kamu İşveren Hayatı Hakem Heyetine Başvurdu

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ UZLAŞMASIZ SONUÇLANDI
8. dönem toplu sözleşme müzakerelerinin sonucunda bir uzlaşma sağlanamadı. Bu durum, memur maaş zammına dair sürecin Hakem Heyeti’ne taşınmasına neden oldu. Memur-Sen, başvuru yapmama kararı alırken, Kamu İşveren Heyeti’ne yasal süre içinde başvuru yapma görevini üstlendi.
HEKİM HEYETİ’NDEN BEKLENEN AÇIKLAMA
Kamu İşveren Heyeti’nin vereceği karar, toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenecek. Kararın en geç 31 Ağustos’a kadar açıklanması bekleniyor.