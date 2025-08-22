Ekonomi

Kamu İşveren Heyeti Hakem Heyeti’ne Başvurdu

kamu-isveren-heyeti-hakem-heyeti-ne-basvurdu

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE UZLAŞMA SAĞLANAMADI

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ortak bir uzlaşma sağlanmadı. Bu durum, memur maaş zammıyla ilgili sürecin Hakem Heyeti’ne taşınmasına neden oldu. Memur-Sen’in başvuru yapmamaya karar vermesinin arkasından, kamu işveren heyeti tarafından yasal süre içinde başvuru gerçekleştirildi.

HAKEM HEYETİ’NİN KARARI BEKLENİYOR

Kamu İşveren Heyeti’nin vereceği karar, toplu sözleşme hükümlerini belirleyecek ve bu karar en geç 31 Ağustos’a kadar kamuoyuna açıklanacak. Bu süreç, memurlar için önemli bir gelişmeyi temsil ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Sıcak Hava Hafta Sonu Gelecek

Bu hafta sonu Türkiye'de sıcaklıklar artacak; Ankara'da 34, İzmir'de 37, Diyarbakır'da 40 dereceye ulaşacak. Pazar günü Karadeniz bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.
Gündem

Zschaepe ‘Exit’ Programına Kabul Edildi Mi?

Almanya'da aşırı sağcı NSU terör örgütünün müebbet hapse mahkum üyesinin, 'Exit' programı aracılığıyla erken tahliye edilme olasılığına karşı mağdurların yakınları imza kampanyası başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.