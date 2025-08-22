Kamu İşveren Heyeti Hakem Heyeti’ne Başvurdu

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE UZLAŞMA SAĞLANAMADI

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ortak bir uzlaşma sağlanmadı. Bu durum, memur maaş zammıyla ilgili sürecin Hakem Heyeti’ne taşınmasına neden oldu. Memur-Sen’in başvuru yapmamaya karar vermesinin arkasından, kamu işveren heyeti tarafından yasal süre içinde başvuru gerçekleştirildi.

HAKEM HEYETİ’NİN KARARI BEKLENİYOR

Kamu İşveren Heyeti’nin vereceği karar, toplu sözleşme hükümlerini belirleyecek ve bu karar en geç 31 Ağustos’a kadar kamuoyuna açıklanacak. Bu süreç, memurlar için önemli bir gelişmeyi temsil ediyor.