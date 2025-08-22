Kamu İşveren Heyeti Hakem Heyetine Başvurdu

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE UZLAŞMA SAĞLANAMADI

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalması nedeniyle, memur maaş zammı ile ilgili süreç Hakem Heyeti’ne taşındı. Memur-Sen’in başvurmama kararı sonrasında, Kamu İşveren Heyeti yasal süre içinde başvuruyu gerçekleştirdi.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLECEK KARAR

Hakem Heyeti’nin vereceği karar, toplu sözleşme kapsamında geçerli olacak ve bu karar en geç 31 Ağustos’a kadar kamuoyuna açıklanacak. Bu süreç, memurlar ve kamu çalışanları için önemli bir aşama teşkil ediyor.