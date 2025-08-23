Ekonomi

Kamu İşveren Heyeti Hakem Heyetine Başvurdu

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDEN UZLAŞMA YOK

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle, memur maaş artışıyla ilgili süreç Hakem Heyeti’ne intikal etti. Memur-Sen’in başvuru yapmama kararı almasının ardından, yasal süre içinde durumu Kamu İşveren Heyeti değerlendirdi.

HAYATİ KARAR 31 AĞUSTOS’A KADAR AÇIKLANACAK

Kamu İşveren Heyeti’nin vereceği karar, toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde olacak ve en geç 31 Ağustos tarihine kadar duyurulacak. Bu karar, memurların maaş zammı sürecinin seyrini etkileyecek önemli bir adım teşkil ediyor.

