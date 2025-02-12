Kamu Personel Alımları: Şubat 2025 İlanları Başladı!

KAMU SEKTÖRÜNDE PERSONEL ALIMI DUYURULARI

Kamu sektörü kariyer hedefleyen adaylar için sevindirici gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Harran Üniversitesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) gibi önemli yapıların çeşitli pozisyonlarda personel alımı gerçekleştireceği açıklandı. Bu ilanlar, kamuda çalışma hayali olan kişilerin büyük ilgisini çekiyor.

İBB 1532 PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bünyesine toplam 1532 personel alımı yapacak. Bu alımlar; 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ve 432 diğer unvanlardaki memur kadrosu için gerçekleştirilecek. Adayların başvuruları, 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında yalnızca e-Devlet üzerinden, https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Ayrıca, adayların başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek yalnızca bir kadroya başvuru yapmaları gerektiği bildiriliyor.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 97 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Harran Üniversitesi de personel alımında olan kurumlar arasında yer almakta. Üniversite, 97 sözleşmeli personel pozisyonu için alım gerçekleştirecek. Başvurular, 31 Ocak 2025 – 14 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Harran Üniversitesi Rektörlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek. Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmak isteyen adaylar, e-Devlet sistemindeki kayıtlı bilgileri kullanarak kolayca işlemlerini tamamlayabilecek.

İSKİ 100 PERSONEL ALIMINI DUYURDU

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, 20 memur ve 80 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 100 personel alımı yapacağını bildirdi. İSKİ ilanlarına başvurmak isteyen adaylar, 10 Şubat 2025 – 16 Şubat 2025 tarihleri arasında başvurularını şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gerçekleştirebilecektir. Başvuru şartları ve gereken belgeler İSKİ’nin resmi web sitesinde ve ilan metinlerinde detaylı bir şekilde yer alıyor.

İETT’DE MEMUR ALIMI YAPILACAK

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü de personel alımında yer alıyor. Kurum bünyesinde 148 muhtelif unvanda memur alımı gerçekleştirilecek. İETT memur alım başvuruları, 03 Şubat 2025 – 16 Şubat 2025 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/etvt-is-basvurusu adresinden e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 24 Şubat 2025 tarihinde İETT’nin resmi web sitesi olan https://www.iett.gov.tr adresinde yayınlanacak. Adaylar sınav giriş belgelerine de aynı web sitesi üzerinden ulaşabilecek.

KPSS’Lİ VE KPSS’SİZ PERSONEL ALIM İLANLARI

Kamu kurum ve kuruluşlarının tüm güncel personel alım ilanlarına ulaşmak isteyen bireyler için en güvenilir kaynak, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın resmi internet sitesi olan https://kamuilan.sbb.gov.tr adresidir. Bu platform, KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur alımı ilanlarını içermektedir. Adaylar, ilgi duydukları ilanları inceleyerek başvuru şartları, tarihleri ve diğer tüm detaylara kolaylıkla erişim sağlayabilirler. Kamu sektöründe kariyer hedefleyen tüm adaylara başarılar dileriz.