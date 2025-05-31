Dünya

Kamyon Devrildi, 250 Milyon Arı Serbest

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KAZA VE SERBEST KALAN ARILAR

ABD’nin Washington eyaletinde gerçekleşen bir kazada, bal arısı taşıyan bir kamyon devrildi. Bu kazada, yaklaşık 31 bin 750 kilogram ağırlığında arı kovanı taşınırken, yaklaşık 250 milyon bal arısı serbest kaldı. Olayın ardından yetkililer bölgeyi kapatarak halkı uyardı. “Arıların sürü oluşturma riski var, lütfen yaklaşmayın” uyarısında bulundular.

ARILARIN KURTARILMA OPERASYONU

Olay yerine ulaşan acil durum ekiplerine 20’den fazla uzman arıcı destek verdi. Kamyonun taşıdığı kutu kovanlar, yeniden düzenlenmeye başladı. Arıların kraliçe arıyı bulup kovanlara geri dönmesi için özel yöntemler uygulanıyor. Whatcom Bölgesi Şerif Ofisi (WCSO) açıklamasında, operasyonun 24 ila 48 saat içinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. WCSO yetkilileri, “Amacımız mümkün olduğunca çok sayıda arıyı kurtarmak” diyerek, arıların doğaya karışmasını önlemeye çalıştıklarını ifade etti.

GECEKİ BEKLENTİLER

WCSO’nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Harika arıcılar topluluğuna teşekkür ederiz” denildi. Açıklamada, sabah saatlerinde arıların büyük çoğunluğunun kovanlara dönmesinin beklendiği vurgulandı. Kazanın nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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