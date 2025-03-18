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Kamyonet Jandarma Aracına Çarptı: 5 Yaralı

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KAZA MEVKIİ VE OLAYIN TANIMI

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Elazığ karayolunun Yado Çeşmesi mevkisinde gerçekleşti. Sürücüsü belirlenemeyen bir kamyonet, devriye görevi yapan jandarmaya ait hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yol kenarına devrilerek kaza yaptı.

YAŞANAN YARALANMALAR VE MÜDAHALE

Kazada, kamyonetin sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan 4 jandarma personeli yaralandı. Olayın ardından yapılan ihbar ile birlikte kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya dair inceleme süreci başlatıldı.

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